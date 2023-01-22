Gvahim – некоммерческая организация, которая помогает новым репатриантам со всего мира адаптироваться в Израиле, построить успешную карьеру
и обзавестись профессиональным нетворкингом.
Наша миссия – помочь новым репатриантам успешно интегрироваться на израильском рынке труда.
Мы используем наши знания, многолетний опыт и заслуженный авторитет в профессиональной среде, чтобы помочь каждому репатрианту успешно интегрироваться в израильское общество.
Мы здесь, чтобы стать опорой на пути вашего профессионального развития в Израиле.
09-7904723
13 HaSharon Street
Ra'anana
info@gvahim.org.il