Gvahim – некоммерческая организация, которая помогает новым репатриантам со всего мира адаптироваться в Израиле, построить успешную карьеру

и обзавестись профессиональным нетворкингом.

Наша миссия – помочь новым репатриантам успешно интегрироваться на израильском рынке труда.

Мы используем наши знания, многолетний опыт и заслуженный авторитет в профессиональной среде, чтобы помочь каждому репатрианту успешно интегрироваться в израильское общество.

Мы здесь, чтобы стать опорой на пути вашего профессионального развития в Израиле.