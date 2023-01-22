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О НАС

Gvahim – некоммерческая организация, которая помогает новым репатриантам со всего мира адаптироваться в Израиле, построить успешную карьеру
и обзавестись профессиональным нетворкингом.

Наша миссия – помочь новым репатриантам успешно интегрироваться на израильском рынке труда.

Мы используем наши знания, многолетний опыт и заслуженный авторитет в профессиональной среде, чтобы помочь каждому репатрианту успешно интегрироваться в израильское общество.

Мы здесь, чтобы стать опорой на пути вашего профессионального развития в Израиле.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

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С какими сложностями сталкиваются новые репатрианты?

Мы не понаслышке знаем, как сложно строить жизнь с нуля в новой стране, и с каким количеством сложностей может столкнуться оле хадаш на этом пути.

Зачастую, новые репатрианты недооценивают себя и ту уникальную ценность, которую их профессиональные навыки представляют для израильского рынка труда.

Наша цель – помочь каждому репатрианту раскрыть свой потенциал и научить его преодолевать новые вызовы, превращая их в свои преимущества.

Владение ивритом



Возможности профессионального роста и развития новой карьеры крайне ограничены при наличии языкового барьера. Необходимо понимать, что должности, которые были доступны вам ранее, могут оказаться недостижимыми без знания иврита на достаточно высоком уровне.

Неактуальный для израильского рынка труда предыдущий опыт


К сожалению, профессиональный опыт новых олим зачастую не отвечает запросам местного трудового рынка, а сами репатрианты не знают, как адаптировать и актуализировать их знания и навыки.

Непривычный формат проведения собеседования



Этапы, сам процесс собеседования и профессиональная терминология могут сильно отличаться от того, к чему вы привыкли.

Другая корпоративная культура



Работа - это не только деньги и самореализация, но и общение с коллегами, выстраивание новых связей и взаимоотношений в коллективе. От вашей социализации и адаптации на новом рабочем месте также зависит уровень удовлетворения, которое вы будете получать от работы.

Недостаток профессиональных связей



Для успешной карьеры в Израиле необходимо обладать не только актуальными знаниями и навыками, но и развивать профессиональные связи. Нетворкинг очень важен для развития нового карьерного пути. .

Смена профессиональной сферы



Возможно, для построения карьеры в новой стране вам понадобится переквалификация или получение дополнительного образования. Гораздо проще решиться на подобный шаг при наличии профессиональной поддержки.

Организация Gvahim была создана теми, кто в свое время сам столкнулся со сложностями абсорбции и не понаслышке знаком с тем, как непросто адаптироваться в новой стране. Сегодня мы готовы предложить вам необходимую поддержку
для достижения новых профессиональных высот.

GVAHIM В ЦИФРАХ

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трудоустроенных выпускников
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компаний-партеров
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менторов из различный профессиональных областей и сфер индустрии
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запущеных с нашей помощью стартапов
и бизнесов
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успеха в трудоустройстве

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По телефону

09-7904723

По Адресу

13 HaSharon Street
Ra'anana

По электронной почте

info@gvahim.org.il